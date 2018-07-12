Милота дня. Трогательные объятия Гарета Саутгейта с женой после поражения от Хорватии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения в полуфинале ЧМ-2018 от Хорватии (1:2, дополнительное время) нашел утешение в объятиях жены, сообщается в Твиттере репортера NBC.

После окончания матча Саутгейт остался на стадионе, где его поддержала жена Элисон. Фотограф запечатлел пару на фоне пустых "Лужников". Гарет и Элисон женаты 11 лет, у них есть дочь Миа и сын Флинн.

Напомним, в матче за третье место ЧМ-2018 англичане сыграют против Бельгии.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 17.00 (время московское)