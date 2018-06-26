Милан Бадель: "Праздновать выход из группы не будем"

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель прокомментировал победу над Исландией в матче группового турнира чемпионата мира-2018 (2:1). Хавбек открыл счет в игре и был признан лучшим игроком матча.

- Наша цель достигнута, мы на вершине группы и готовы сражаться в плей-офф! - цитирует официальный сайт ФИФА Баделя. - Теперь мы можем сконцентрироваться на подготовке к 1/8 финала. Мы не будем праздновать, мы просто пойдем дальше: шаг за шагом вперед по турниру.

Хорватия одержала три победы в группе и вышла в 1/8 финала, где встретится с Данией.