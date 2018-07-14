Михаил Шац: "В финале буду болеть за Хорватию"

Известный шоумен Михаил Шац рассказал "СЭ" о своих ожиданиях от двух заключительных матчей ЧМ-2018: игры за бронзовые медали и финала турнира.

– С матчем за третье место все понятно – бельгийцы и англичане вернут должок за скучную игру на групповом этапе, – говорит Шац. – Я жду яркого, открытого футбола. Что касается финала – буду все-таки болеть за хорватов. Не уверен на 100 процентов, но думаю, что они могут дать бой Франции. Фейерверка не будет, но игра точно выдастся увлекательной.

– Хорватам не помешает тот факт, что все свои матчи в плей-офф команда доводила до овертаймов? Хватит сил?

– Футболисты сборной Хорватии – бойцы, французам не стоит ждать легкой прогулки. К чему эта прогулка приведет – большой вопрос. Шансы у финалистов, конечно, не 50/50, но процентов 40 я бы дал хорватам.

Напомним, что матч за бронзовые медали ЧМ-2018 Бельгия – Англия состоится 14 июля и начнется в 17.00 по московскому времени на стадионе "Санкт-Петербург". Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия пройдет в Москве на стадионе "Лужники", начало – в 18.00 по московскому времени. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)​

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь