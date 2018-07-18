Михаил Лихачев: "Сборная России по пляжному футболу могла дать импульс команде Черчесова на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев оценил выступление сборной России на чемпионате мира-2018.

- Чем вам, прежде всего, запомнился прошедший чемпионат мира по большому футболу в России?



- Это потрясающий турнир, и каких-то дополнительных слов здесь не требуется. Сумасшедшая организация, высочайший уровень футбола, прекрасная, на мой взгляд, работа судей. По всем факторам можно поставить наивысшую оценку. Для нас особо стоит отметить игру нашей сборной. Ребята превзошли все ожидания.



Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить и Станислава Саламовича Черчесова, и весь тренерский штаб, и всех игроков, и всех причастных к этому большому успеху, и весь обслуживающий персонал, и всех технических работников. И, конечно, руководство Российского футбольного союза с таким замечательным результатом, а самое главное – прекрасной игрой на домашнем турнире. Все мы считаем выступление сборной очень успешным.

- Как думаете, придаст ли успех национальной сборной России по футболу на домашнем Чемпионате мира дополнительной уверенности нашей пляжной команде, а также будет ли это дополнительным импульсом развития пляжного футбола в России?



- Скорее мы своими победами могли дать импульс нашим большим футболистам, и у нас за плечами большой багаж побед и титулов. Безусловно, нам очень приятно, что интерес к футболу поднимается благодаря, еще раз повторюсь, замечательному выступлению нашей национальной команды. Я думаю, и интерес к пляжному футболу и к другим видам футбола, безусловно, вырастет.