Михаил Боярский об испорченном граффити в честь Черчесова: "Наказывать кулаками никого не нужно"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал "СЭ" историю с граффити в Санкт-Петербурге, посвященного главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Накануне фанаты "Зенита" "отрубили" у изображения палец и избили очевидцев, которые попытались им помешать.

- Считаю, что особого внимания обращать на это не нужно. Это коммунальные дела, - сказал Боярский. – Я обеими руками за футбольные граффити, портить их не нужно. Бить и наказывать тоже не стоит. Этих людей еще нужно воспитывать, они еще не выросли, маленькие. Наказывать надо иначе, не кулаками. Ломать – не строить. (Игорь НОВИКОВ)