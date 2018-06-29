Михаэль Баллак: "Товарищеские и квалификационные матчи не являются показателями для таких команд, как Германия"

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак отметил, что вылет национальной команды с чемпионата мира шокировал его, а также раскритиковал продление контракта до 2022 года с главным тренером бундестим Йоахимом Левом перед турниром.

- Результат матча в Казани (против Кореи 0:2. – Прим. "СЭ") поверг меня в шок. Теперь мы можем оценивать работу, которая была проделана за последние два года, - цитирует Sky Sports Баллака. - Товарищеские и квалификационные матчи не являются показателями для таких команд, как Германия. По этой причине я считаю, что в продлении контракта с Левом перед стартом турнира не было нужды.

Напомним, немцы заняли последнее место в своей группе, набрав три очка, и сложили полномочия чемпионов мира.

Лев возглавялет Германию с 2006 года, под его руководством команда выиграла мировое первенство в 2014 году.

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