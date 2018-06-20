Месси вылетел в Нижний Новгород на матч против Хорватии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вместе с командой вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Нижний Новгород.



Завтра, 21 июня, аргентинцы в матче второго тура группового турнира чемпионата мира сыграют с Хорватией.

В стартовом туре аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1), хорваты обыграли Нигерию (2:0).

Аргентина – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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