Месси установил рекорд по количеству ударов в матчах чемпионата мира с 1966 года

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира с 1966 года по количеству ударов в одном матче, сообщает Opta. В матче ЧМ-2018 со сборной Исландии (1:1) он 11 раз ударил по воротам и при этом не забил.
Также нападающему не удалось реализовать пенальти. Футболист превзошел результат итальянца Луиджи Ривы в 1974 году в матче с Гаити (итальянский форвард тоже не забил). Отметим, что эти данные не учитывают дополнительное время.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/