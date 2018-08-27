Меркель отреаигировала на слова Езила о дискриминации мигрантов в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель поделилась мнением о ситуации вокруг бывшего полузащитника сборной страны Месута Езила. Хавбек после провального выступления бундестим на чемпионате мира-2018 в России подвергся обструкции из-за встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом - многие негативно высказывались о футболисте. На фоне критики со стороны общественности он решил завершить международную карьеру.

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– У меня есть четкая позиция по этому вопросу, – цитирует Yenisafak Меркель. – Каждый может иметь личное мнение о фотографии Езила с президентом Турции.

Но не имеет значения, говорит об этом (дискриминации мигрантов. – Прим. "СЭ") Езил или кто-то другой. Если он говорит подобное, мы должны реагировать.

Ранее в немецкой прессе появились сообщения о том, что во время турнира в России в сборной Германии произошел раскол из-за разного происхождения и отличий в образе жизни среди игроков. Езил был в числе футболистов с иностранными корнями.