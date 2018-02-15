Медведев подписал указ об изменении ПДД для участников ЧМ-2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ об изменении правил дорожного движения для участников чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт правительства. Автомобили спортсменов и делегаций ЧМ-2018 получат право передвигаться по выделенным для общественного транспорта полосам.

Проезд разрешат для официальных делегаций, участников турнира, персонала ФИФА, оргкомитета "Россия-2018", а также аккредитованных журналистов и других лиц, участвующих в ЧМ-2018.