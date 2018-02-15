14:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Медведев подписал указ об изменении ПДД для участников ЧМ-2018

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ об изменении правил дорожного движения для участников чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт правительства. Автомобили спортсменов и делегаций ЧМ-2018 получат право передвигаться по выделенным для общественного транспорта полосам.

Проезд разрешат для официальных делегаций, участников турнира, персонала ФИФА, оргкомитета "Россия-2018", а также аккредитованных журналистов и других лиц, участвующих в ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://government.ru/docs/31383/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Чего комментарии не отключили?!) Сейчас поганые пиндосы с родненькой ватой побоище устроят)

16:46

КирпичИнвест

inspire -- достаточно корочек волонтера. Хороший бизнес, если подсуетиться)))

16:17

inspire

т.е. на время ЧМ по общественным полосам можно будет ездить всем )))

16:13

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