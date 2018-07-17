МЧС: "ЧМ-2018 прошел без происшествий"

МЧС высоко оценило работу системы реагирования и профилактики на чрезвычайные происшествия во время проведения чемпионата мира-2018.

- Оценка действиям органов госвласти, волонтерам, болельщикам была дана руководством страны, - цитирует ТАСС директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева. - Прошло без происшествий все, на высоком уровне с точки зрения подготовки объектов. Система профилактики и реагирования была на высоком уровне. Важно, что за рубежом все остались довольны.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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