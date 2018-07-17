16:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

МЧС: "ЧМ-2018 прошел без происшествий"


МЧС высоко оценило работу системы реагирования и профилактики на чрезвычайные происшествия во время проведения чемпионата мира-2018

Оценка действиям органов госвласти, волонтерам, болельщикам была дана руководством страны, - цитирует ТАСС директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева. - Прошло без происшествий все, на высоком уровне с точки зрения подготовки объектов. Система профилактики и реагирования была на высоком уровне. Важно, что за рубежом все остались довольны.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Опрос

Как вы оцените выступление сборной России на ЧМ-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5381422

К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
Материалы других СМИ