Мбаппе - самый молодой бомбардир сборной Франции на ЧМ

Кильян Мбаппе забил единственный гол в ворота сборной Перу в возрасте 19 лет и 183 дней и стал самым молодым автором гола сборной Франции на чемпионатах мира. Предыдущий рекордсмен Давид Трезеге поразил ворота сборной Саудовской Аравии на домашнем турнире 1998 года в возрасте 20 лет и 246 дней.
До достижения 20-летнего рубежа голами на чемпионатах мира отмечались 17 футболистов, самый юный из которых – Пеле забил Уэльсу 19 июля 1958 года в 17 лет и 239 дней. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые молодые авторы голов сборной Франции на чемпионате мира
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Дата матча
|
Соперник
|
Возраст
|
Кильян МБАППЕ
|
20.12.1998
|
21.06.2018
|
Перу – 1:0
|
19 лет 183 дня
|
Давид ТРЕЗЕГЕ
|
15.10.1977
|
18.06.1998
|
Сауд.Аравия – 4:0
|
20 лет 246 дней
|
Тьерри АНРИ
|
17.08.1977
|
12.06.1998
|
ЮАР – 3:0
|
20 лет 299 дней
|
Жан НИКОЛЯ
|
09.06.1913
|
27.05.1934
|
Австрия – 2:3 (д.в.)
|
20 лет 352 дня
|
Поль ПОГБА
|
15.03.1993
|
30.06.2014
|
Нигерия – 2:0
|
21 год 107 дней
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