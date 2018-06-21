Мбаппе - самый молодой бомбардир сборной Франции на ЧМ

Кильян Мбаппе забил единственный гол в ворота сборной Перу в возрасте 19 лет и 183 дней и стал самым молодым автором гола сборной Франции на чемпионатах мира. Предыдущий рекордсмен Давид Трезеге поразил ворота сборной Саудовской Аравии на домашнем турнире 1998 года в возрасте 20 лет и 246 дней.

До достижения 20-летнего рубежа голами на чемпионатах мира отмечались 17 футболистов, самый юный из которых – Пеле забил Уэльсу 19 июля 1958 года в 17 лет и 239 дней. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые молодые авторы голов сборной Франции на чемпионате мира

Игрок Дата рождения Дата матча Соперник Возраст Кильян МБАППЕ 20.12.1998 21.06.2018 Перу – 1:0 19 лет 183 дня Давид ТРЕЗЕГЕ 15.10.1977 18.06.1998 Сауд.Аравия – 4:0 20 лет 246 дней Тьерри АНРИ 17.08.1977 12.06.1998 ЮАР – 3:0 20 лет 299 дней Жан НИКОЛЯ 09.06.1913 27.05.1934 Австрия – 2:3 (д.в.) 20 лет 352 дня Поль ПОГБА 15.03.1993 30.06.2014 Нигерия – 2:0 21 год 107 дней

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,

календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам