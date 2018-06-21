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Мбаппе - самый молодой бомбардир сборной Франции на ЧМ


Кильян Мбаппе забил единственный гол в ворота сборной Перу в возрасте 19 лет и 183 дней и стал самым молодым автором гола сборной Франции на чемпионатах мира. Предыдущий рекордсмен Давид Трезеге поразил ворота сборной Саудовской Аравии на домашнем турнире 1998 года в возрасте 20 лет и 246 дней.

До достижения 20-летнего рубежа голами на чемпионатах мира отмечались 17 футболистов, самый юный из которых – Пеле забил Уэльсу 19 июля 1958 года в 17 лет и 239 дней. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые молодые авторы голов сборной Франции на чемпионате мира

Игрок

Дата рождения

Дата матча

Соперник

Возраст

Кильян МБАППЕ

20.12.1998

21.06.2018

Перу – 1:0

19 лет 183 дня

Давид ТРЕЗЕГЕ

15.10.1977

18.06.1998

Сауд.Аравия – 4:0

20 лет 246 дней

Тьерри АНРИ

17.08.1977

12.06.1998

ЮАР – 3:0

20 лет 299 дней

Жан НИКОЛЯ

09.06.1913

27.05.1934

Австрия – 2:3 (д.в.)

20 лет 352 дня

Поль ПОГБА

15.03.1993

30.06.2014

Нигерия – 2:0

21 год 107 дней

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Франция - Перу

 

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