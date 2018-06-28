Маттеус назвал Бразилию фаворитом чемпионата мира

Бывший капитан сборной Германии, чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус, ставший участником матча в Парке футбола в Москве, назвал Бразилию фаворитом чемпионата мира-2018 и детально объяснил, почему.

- Кто теперь фаворит чемпионата мира?

- Бразилия!

- Вот как?

- Потому что есть отличные футболисты, за которыми я внимательно слежу уже два года, прекрасный тренер и система, которую он поставил. Команда строго играет в обороне, очень быстро в атаке, а еще у Бразилии – длинная скамейка.

- Лучший нападающий пока что?

- Кейн очень хорош, работает на команду. Думаю, один из претендентов на звание лучшего бомбардира.

- Что с Месси?

- Все просто – в Аргентине не так все отлажено, как в "Барселоне". Вот и ответ. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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