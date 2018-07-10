Матч Россия – Хорватия – самый рейтинговый на украинском ТВ

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии стал лидером по просмотрам на этом турнире на территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала "Интер". Встреча, состоявшаяся 7 июля, завершилась поражением команды Станислава Черчесова (2:2, 3:4 – по пенальти).

"Абсолютным лидером просмотра на нынешнем чемпионате стал матч Россия – Хорватия: доля поединка по аудитории "18+" составила 26 процентов по всей Украине и 31,4 процента в городах с населением от 50 тысяч человек, – говорится в сообщении пресс-службы канала. – По целевой аудитории 18-54 лет в крупных городах матч собрал долю 30,6 процента, оторвавшись от ближайшего конкурента более чем в два раза".

По данным канала, эта встреча стала не только самой рейтинговой на ЧМ-2018, но и превзошла показатели чемпионата мира четырехлетней давности в Бразилии. Кроме того, матч Россия – Хорватия стал самым рейтинговым спортивным событием с начала 2018 года на украинском телевидении в крупных городах.

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