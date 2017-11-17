Массимо Моратти: "Анчелотти - идеальный вариант для сборной Италии"

Почетный президент "Интера" Массимо Моратти поддержал кандидатуру Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Италии. Напомним, что предыдущий наставник команды - Джампьеро Вентура - был отправлен в отставку после невыхода в финальную стадию чемпионата мира-2018.

- Анчелотти, без всяких сомнений, идеальный вариант на должность главного тренера сборной, - цитирует Football Italia Моратти. - Провал в квалификации - это очень неприятный момент, но проблема не только в футболе, но и в эмоциях, страсти. Случилось то, что случилось.