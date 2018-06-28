16:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Марселу мог травмироваться из-за матраса в московской гостинице


Защитник сборной Бразилии  Марселу, замененный во вчерашнем матче группового этапа чемпионата мира против Сербии (2:0), мог получить травму из-за матраса в московской гостинице, где останавливалась его команда. Бразилец покинул поле на 10-й минуте из-за болезненных ощущений в спине.

- Травма Марселу может быть связана с матрасом в гостинице, в которой мы остановились в Москве, - приводит слова врача сборной Бразилии Mundo Deportivo. - Нужно подождать 24 часа, чтобы лучше ее диагностировать.

Бразилия вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе. В 1/8 финала ей предстоит встретиться Мексикой (2 июня, Самара).

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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