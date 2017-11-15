Маркус Свенссон: "Постараюсь посетить матчи сборной Швеции на ЧМ-2018"

Вратарь хоккейного "Спартака" Маркус Свенссон отметил, что он не большой фанат футбола. Голкипер также добавил, что постарается посетить матчи сборной Швеции на чемпионате мира-2018 в России.

– Я не большой фанат футбола. Бывал на нескольких домашних матчах московского "Спартака", но дома я не смотрю футбол, – цитирует ТАСС Свенссона. – Про то, что Швеция вышла на чемпионат мира, я узнал только на следующее утро от партнера по команде Калинина. Я рад этому факту, это большой успех для шведских футболистов.

У меня много друзей, которые любят футбол. Они постоянно мне говорят про будущий чемпионат мира, который пройдет в России. Обязательно схожу на матчи с участием сборной Швеции, если выпадет такая возможность.

Напомним, что по итогам двух стыковых матчей Швеция победила Италию (1:0) и пробилась в финальную часть чемпионата мира.