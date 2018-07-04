Марко Трабукки: "В сборной России 2-3 футболиста – мирового уровня"

Футбольный агент Марко Трабукки в эфире онлайн-проекта "СЭ" "Чемпионат мира-2018" высказал мнение об уровне исполнительского мастерства футболистов сборной России. Напомним, наша команда, заняв второе место в группе А ЧМ-2018, в 1/8 финала обыграла в серии пенальти Испанию, а в четвертьфинале встретится с Хорватией.

– Вы считаете нынешнее поколение футболистов слабым?

– Да, считаю, что поколение достаточно слабое, но есть 2-3 футболиста, которые доросли до мирового уровня, до уровня топ-клубов. Те, кто играют рядом с ними, пока, кроме матча с Уругваем, смогли показать уровень выше своих возможностей. Поэтому такой результат. Хотя матч с Испанией, как мне кажется, больше выиграли тренер и вратарь. В этом поколении, так же, как и в сборной Италии, вижу 2-3 игрока мирового уровня.

– Кто?

– Головин, Мариу Фернандес, Зобнин. Акинфеев, конечно – но Игорь уже 10 лет является футболистом европейского уровня. Мне кажется, если бы у него был чуть выше рост, давно бы получил предложения от топ-клубов Европы. К сожалению, был неудачный ЧМ в Бразилии. Играй он там, как сейчас, еще три года назад мог бы получить приглашение.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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