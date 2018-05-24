Марк Бартра: "Я многое отдал ради поездки на чемпионат мира, но не достиг цели"

Защитник "Бетиса" Марк Бартра признал, что очень разочарован невызовом в сборную Испании на ЧМ-2018. Экс-игрок "Барселоны" и дортмундской "Боруссии" подчеркнул, что многим пожертвовал ради своего шанса.

– Я многое отдал ради этой цели, чтобы получить возможность поехать на чемпионат мира, – цитирует AS Бартру. – Я стал лучшим игроком, чем был год или два назад. И пусть не достиг поставленной цели, я должен двигаться дальше. В сборной Испании оказались очень сильные игроки, которые провели выдающийся сезон. Это элитный уровень. Желаю им удачи. Перед объявлением состава Лопетеги разговаривал со мной. Его выбор нужно уважать. Надеюсь, эти игроки принесут нам трофей.