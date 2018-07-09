Марио Манджукич: "Даже если проиграем Англии, никто не сможет нас винить"

Форвард сборной Хорватии Марио Манджукич заявил, что его команда в матче 1/2 финала чемпионата мира против Англии будет биться до самого конца. Нападающий отметил, что у него остались силы на предстоящую игру.

"Шашечные" пробились в четверку сильнейших команд турнира, обыграв в сериях пенальти Данию (1/8 финала, 1:1, пен. – 3:2) и Россию (1/4 финала, 2:2, пен. – 4:3).

– Не волнуйтесь, у меня хватит сил на матч с Англией, – цитирует Goal Манджукича. – Мы будем биться до самого конца. Даже если мы проиграем, никто не сможет нас винить.

Где я нахожу силы? Я правда не знаю. Помню, какой-то "эксперт" перед чемпионатом мира говорил, что этот Манджукич уже не тот... Чтож, он был прав – новый Манджукич еще лучше. Я отдаю всего себя, выступая за клуб и сборную.

Матч Хорватия – Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь