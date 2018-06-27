Марио Гомес: "Это очень печально"

Нападающий сборной Германии Марио Гомес признался, что разочарован результатом матча группового этапа чемпионата мира с Кореей (0:2). Немцы не прошли в плей-офф, заняв 4-е место в группе.

- Очень горькое чувство, но мы заслуженно вылетели. Мы были в группе с командами, которых должны были обыгрывать, но не смогли. Нам не удалось реализовать запланированное и победить. Это очень печально, - сказал Гомес журналистам.

- Казалось, что на команду давил какой-то груз. Он был ментальный или физический?

- Я бы не сказал, что у нас были проблемы с физикой. Мне сложно после игры назвать причины, нужно время, чтобы проанализировать все.

- Лев говорил о самоуверенности команды перед началом турнира. Это действительно так?

- Ничего не могу об этом сказать, у нас просто не получилось. Нам нужно пару дней, чтобы это проанализировать. (Ярослав СУСОВ)

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