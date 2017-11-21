Марадона и Пуйоль будут ассистентами жеребьевки ЧМ-2018

Стали известны имена восьми ассистентов жеребьевки чемпионата мира 2018 года. Среди них - бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона и экс-футболист сборной Испании Карлес Пуйоль.

В список ассистентов кроме Марадоны и Пуйоля вошли француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, итальянец Фабио Каннаваро, бразилец Кафу, уругваец Диего Форлан и вице-президент РФС Никита Симонян.

Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в Кремле. Россия как страна-хозяйка попала в первую корзину. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет