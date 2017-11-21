Марадона и Пуйоль будут ассистентами жеребьевки ЧМ-2018

Стали известны имена восьми ассистентов жеребьевки чемпионата мира 2018 года. Среди них - бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона и экс-футболист сборной Испании Карлес Пуйоль.
В список ассистентов кроме Марадоны и Пуйоля вошли француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, итальянец Фабио Каннаваро, бразилец Кафу, уругваец Диего Форлан и вице-президент РФС Никита Симонян.
Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в Кремле. Россия как страна-хозяйка попала в первую корзину. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная.
Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет
⚡️Стали известны имена 8⃣ ассистентов Финальной Жеребьевки #ЧМ2018😍– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 21 ноября 2017 г.
Лоран Блан🇫🇷
Гордон Бэнкс🏴
Фабио Каннаваро🇮🇹
Кафу🇧🇷
Диего Марадона🇦🇷
Карлес Пуйоль🇪🇸
Никита Симонян🇷🇺
Диего Форлан🇺🇾
⏰ Когда: 1 декабря
🏛 Где: Москва pic.twitter.com/9UOMHtnh2s
- Диего Марадона
- Диего Форлан
- Лоран Блан
- Карлес Пуйоль
- Сборная Англии (футбол)
- Гари Линекер
- Никита Симонян
- Фабио Каннаваро
- Чемпионат мира 2018
- Кафу
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