Марадона был госпитализирован после матча Аргентины и Нигерии. Это так?

Легенде футбола Диего Марадоне стало плохо после матча чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге (2:1).

57-летний аргентинец смог покинуть трибуну только в сопровождении окружающих людей, после чего рухнул на кресло. Ему была оказана первая медицинская помощь.

Некоторые источники сообщили, что после этого Марадону госпитализировали. Однако позже эти новости не получили подтверждения. Появилась информация, что у чемпиона мира-1986 случилась передозировка запрещенными веществами, но вскоре и она была опровергнута.

Как сообщил ряд источников, у Марадоны были проблемы с давлением. После оказания помощи он уехал со стадиона (по одной информации - в отель) и на самолете отправился в Москву, где в среду посетит матч ЧМ-2018 между Сербией и Бразилией, что в своем Твиттере фотографиями подтвердила журналистка Патрисия Вильегас.

Сам же Марадона по прилете в столицу России заявил, что понятия не имеет откуда взялась информация о его проблемах со здоровьем.

По ходу матча бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины запомнился рядом эмоциональных и провокационных поступков.

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