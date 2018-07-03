Мануэль Аканджи: "Я пытался заблокировать Форсберга, а получилось так, что подправил в свои ворота"

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи, поучаствовавший во взятии ворот своей команды, прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Швеции​ (0:1). Аканджи отметил, что самым досадным моментом в игре стал эпизод, когда футболист соперника вынес мяч из пустых ворот.

– Поделитесь впечатлениями от матча.

– Непросто что-то говорить после такой игры. Мы старались изо всех сил, но шведы здорово оборонялись. Мы тоже неплохо действовали в защите, но в итоге пропустили один гол. Я пытался заблокировать удар Форсберга, однако получилось так, что подправил мяч в свои ворота. У нас было несколько хороших шансов забить и до и после гола шведов, но мы их упустили. Самая досадная ситуация, когда кто-то из соперников вынес мяч с линии пустых ворот.

– Что вам говорили шведы, с которыми вы общались после матча?

– Они сказали, что мы провели хороший турнир, что у нашей сборной есть будущее. Похвала от соперников добавляет уверенности, но расстройство от поражения никуда не денешь. Хотя я действительно думаю, что мы движемся в верном направлении. Нужно продолжать усердно работать над собой.

– Что вы ответили шведам?

– Я пожелал им удачи в четвертьфинале.

– У вас нигерийские корни, вы никогда не получали приглашения сыграть за "Суперорлов"?

– Никто из Нигерии мне не звонил. Я всегда хотел выступать за сборную Швейцарии. Таково мое решение.(Артем РЯБОВОЛ)

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