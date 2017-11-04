Манолас дисквалифицирован за намеренное получение желтой карточки и пропустит стыковой матч против Хорватии

ФИФА дисквалифицировала защитника сборной Греции Константиноса Маноласа на первый стыковой матч чемпионата мира 2018 года против Хорватии, сообщает AP. 26-летний игрок отстранен за намеренное получение желтой карточки во встрече отборочного турнира с командой Кипра (2:1). Тогда Манолас получил предупреждение за затяжку времени в компенсированное ко второму тайму время и из-за перебора карточек пропустил заключительную игру квалификации против Гибралтара (4:0).

ФИФА признала защитника виновным в том, что он специально получил желтую карточку, чтобы пропустить игру с Гибралтаром, а не первый стыковой матч, и дисквалифицировала его на одну встречу. Таким образом, он не примет участие в первой игре против хорватов.

Напомним, первый стыковой матч состоится в Загребе 9 ноября, ответный – в городе Пирей 12 ноября.