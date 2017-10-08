Максим Володько: "Очень неприятно проигрывать с таким непонятным пенальти на последних минутах"

Защитник сборной Белоруссии Максим Володько после поражение от команды Голландии (1:3) в отборочном матче чемпионата мира-2018 остался недоволен решением арбитра о назначении пенальти.

- Не для эфира слова... Безусловно, очень неприятно проигрывать вот так, с таким непонятным пенальти на последних минутах, - цитирует Володько Прессбол. - Да и после второго гола мы могли отыграться. Конечно, осадок приличный остался от исхода матча.

- В раздевалке много слов было сказано по поводу работы судьи?

- Сложно говорить, когда эмоции переполняют. Конечно, недовольны были. Тем более, что судья вроде англичанин, можно играть такие эпизоды.