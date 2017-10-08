Максим Володько: "Очень неприятно проигрывать с таким непонятным пенальти на последних минутах"

Защитник сборной Белоруссии Максим Володько после поражение от команды Голландии (1:3) в отборочном матче чемпионата мира-2018 остался недоволен решением арбитра о назначении пенальти.
- Не для эфира слова... Безусловно, очень неприятно проигрывать вот так, с таким непонятным пенальти на последних минутах, - цитирует Володько Прессбол. - Да и после второго гола мы могли отыграться. Конечно, осадок приличный остался от исхода матча.
- В раздевалке много слов было сказано по поводу работы судьи?
- Сложно говорить, когда эмоции переполняют. Конечно, недовольны были. Тем более, что судья вроде англичанин, можно играть такие эпизоды.
честный человечишко
Зато благодаря этому мы увидим фантастическую победу Голландии над шведами со счётом 7:0...)
16:00