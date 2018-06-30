Максим Деменко: "Головин - единственный игрок сборной России, который не боится играть в футбол"

Бывший игрок "Краснодара" и "Спартака" Максим Деменко - о роли полузащитника Александра Головина в сборной России на ЧМ-2018.

- Я бы не назвал его звездой, он – связующее звено в нынешней сборной России. Головин, пожалуй, единственный игрок в команде Черчесова, который не боится играть в футбол. Он может в самый ответственный момент взять игру на себя, пойти в обводку, найти неожиданное продолжение в атаке, - цитирует футболиста "Евро-Футбол.ру". - Черчесов видит это, и неслучайно он поберег его в игре с Уругваем. Без Головина в игре с Испанией будет очень тяжело.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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