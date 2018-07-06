20:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Макрон приедет в Россию на полуфинал ЧМ-2018 с участием Франции


Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать свою национальную команду в полуфинале чемпионата мира, информирует официальный сайт администрации французского лидера. Сегодня Франция обыграла Уругвай в 1/4 финала турнира (2:0) и вышла в следующую стадию.

Ранее руководство Великобритании и еще нескольких западных стран объявило о бойкоте чемпионата мира в России. 

Франция в полуфинале турнира сыграет с победителем пары Бразилия - Бельгия (10 июля, Санкт-Петербург).

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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