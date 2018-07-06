Макрон приедет в Россию на полуфинал ЧМ-2018 с участием Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать свою национальную команду в полуфинале чемпионата мира, информирует официальный сайт администрации французского лидера. Сегодня Франция обыграла Уругвай в 1/4 финала турнира (2:0) и вышла в следующую стадию.

Ранее руководство Великобритании и еще нескольких западных стран объявило о бойкоте чемпионата мира в России.

Франция в полуфинале турнира сыграет с победителем пары Бразилия - Бельгия (10 июля, Санкт-Петербург).

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