Макото Хасебе: "Если бы я знал слабости Колумбии, я бы не сказал"

Полузащитник сборной Японии Макото Хасебе ожидает непростой игры против Колумбии в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Встреча состоится во вторник, 19 июня, в Саранске.

- Мы в прекрасной форме, и надеюсь, что мы будем одним коллективом на поле, - цитирует "Р-Спорт" Хасебе. - Постараемся выступить единым фронтом. Мы убеждены, что нам это удастся. У нас сменился тренер, команда выстраивалась заново, но мы подготовились к завтрашнему матчу. Колумбия - прекрасно организованная команда. Завтра для нас будет непростой матч.

Не могу сказать, какие точно у соперника слабые стороны. Это универсальная команда. Но если бы я знал слабости колумбийцев, я бы о них не сказал. Условия для тренировок у нас были хорошими, мы рады, что все было так гладко и замечательно организовано, что помогло нам качественно подготовиться к чемпионату мира.

Колумбия - Япония: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)