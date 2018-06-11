Льяич и Митрович пропустили тренировку сборной Сербии

Помощник главного тренера сборной Сербии Любиша Ранкович сообщил, что полузащитник Адем Льяич и нападающий Александр Митрович не участвовали в тренировке команды на базе под Калининградом из-за небольших повреждений. Вместе с тем, 44-летний специалист завершил, что оба игрока смогут выйти на поле во вторник, 12 июня, и будут готовиться к чемпионату мира-2018.

– Льяич и Митрович пропустили тренировку из-за небольших травм, – цитирует b92.net Ранковича. – У Льяича было повреждение спины, а у Митровича – ушиб. Завтра они выйдут на поле.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Сербии в группе E сыграет с Коста-Рикой (17 июня, Самара), Швейцарией (22 июня, Калининград) и Бразилией (27 июня, Москва).

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