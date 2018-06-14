Лукашенко сыграл в футбол с Забивакой

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который ранее прилетел в Москву на чемпионат мира, сыграл в футбол с символом турнира волком Забивакой.

Самолет Александра Лукашенко встречали официальная делегация, а также Забивака. Лидер Белоруссии сделал талисману несколько передач и расписался на официальном мяче турнира.

Ранее сообщалось, что Лукашенко посетит матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии.

Напомним, матч открытия начался в 18.00 по московскому времени. После первого тайма россияне ведут со счетом 2:0 (Газинский, Черышев). Идет второй тайм, "СЭ" ведет текстовую трансляцию.