Лука Модрич: "Сборная России в четвертьфинале ЧМ. Если вы спросите меня, то скажу, что они заслужили это"

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что Россия заслужила место в 1/4 финала чемпионата мира и игра с ней будет очень сложной. Встреча четвертьфинала Россия – Хорватия пройдет сегодня в Сочи.

Напомним, в 1/8 финала россияне переиграли Испанию (1:1, по пен. 4:3), а хорваты – Данию (1:1, по пен. 4:3).

- Сборная России – домашняя команда, очень крепкая, они упорно работают и сражаются как команда. Они показали это против сборной Испании, являлись аутсайдерами с маленькими шансами на успех, - заявил официальному ютуб-каналу ФИФА Модрич. - В итоге, они победили по пенальти при поддержке своих болельщиков. Российские футболисты много бегали, много боролись и были вознаграждены за это. Они в четвертьфинале, где никто не ожидал их увидеть. Если вы спросите меня, то скажу, что они заслужили это. Мы ожидаем сложный матч против россиян. Мы должны сыграть намного лучше, чем со сборной Дании, что, я уверен, у нас получится.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)