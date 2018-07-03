Луис Суарес: "Кавани крайне важен как для моей игры, так и для команды"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес заявил, что ждет возвращения в строй форварда Эдинсона Кавани, поскольку он важен для атакующей игры команды. Кавани получил повреждение в матче 1/8 финала чемпионата мира против Португалии (2:1) и досрочно покинул поле. По данным СМИ, уругваец избежал серьезной травмы.

- Я, как и вся страна, жду возвращения Кавани. Знаю, как ему сложно, потому что у него непростая травма, а на восстановление есть всего несколько дней. Также я вижу, как сильно он хочет вернуться в строй, но это уже не сильно зависит от него, - цитирует ТАСС Суареса. - Эди крайне важен, как для моей игры, так и для команды. Он доказал свою важность для сборной не только на протяжении последних игр, но и за все матчи на протяжении карьеры. Да, в матче с португальцами его вклад в победу был решающим - благодаря его голам (Кавани оформил дубль. – Прим. "СЭ") мы смогли пройти дальше. Но на протяжении всего отбора мы доказали, что наша игра зависит от коллективных усилий, а не действий одного игрока.

Напомним, в 1/4 финала чемпионата мира уругвайцы сыграют против Франции. Матч пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

Уругвай - Франция: текстовая трасляция 6 июля в 17.00 по московскому времени. Нижний Новгород