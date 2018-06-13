Луис Рубиалес: "Лопетеги не мог так поступать"

Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес объяснил, почему принял решение уволить главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги за день до начала чемпионата мира. По его словам, специалист выбрал неприемлемую форму поведения, договорившись о работе с "Реалом".

– Мы обязаны расстаться сейчас, – цитирует AFP Рубиалеса. – Это очень сложный день. Я не чувствую себя преданным. Лопетеги проделал безупречную работу. Переговоры с "Реалом" проводились без ведома федерации. В данном случае важна форма поведения. Мы работаем над заменой тренера. Сообщим об этом позже.

У меня хорошие отношения с игроками. Это сложная ситуация. Я с ними говорил и могу гарантировать, что они сделают все возможное, чтобы пройти как можно дальше на чемпионате мира.

"Реал" искал тренера и нашел лучший вариант. Но сборная – это команда всей страны, тренер сборной работает в федерации. Он не может так поступать и сообщать мне обо всем так поздно. Нельзя это делать за пять минут до появления официального заявления.