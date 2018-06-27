Ловрен и Чорлука не тренируются в общей группе сборной Хорватии

Защитники сборной Хорватии Деян Ловрен и Ведран Чорлука не занимаются в общей группе после заключительного матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Исландии (2:1). Хорваты вышли в 1/8 финала с тремя победами в трех играх и встретятся в 1/8 финала с Данией. Встреча состоится 1 июля в Нижнем Новгороде.

- Ловрену дали небольшой отдых в качестве меры предосторожности, а Чорлука, как обычно в день после игры, работает на велотренажере, - приводит "Р-Спорт" пояснение пресс-службы.

Хорватия - Дания: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)