Лотар Маттеус: "Россия организовала фантастический чемпионат мира"

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что Россия организовала фантастический чемпионат мира, а ее жители проявили гостеприимство по отношению к иностранным болельщикам.

- Политика и спорт не могут быть разделены, но для нас, спортсменов, существует только мирная и честная конкуренция. Россияне организовали фантастический чемпионат мира, а также проявили гостеприимство и сердечность по отношению ко всем. Спасибо вам за это! - написал Маттеус в своем Твиттере.

Politik und Sport lassen sich nicht trennen, aber für uns Sportler zählt nur der friedliche und faire Wettkampf. Die Menschen in Russland haben eine fantastische WM organisiert und zeigen der Welt ihre Gastfreundschaft und Herzlichkeit, dafür gebührt Ihnen Dank! pic.twitter.com/KYyDcYPvgd – Lothar Matthäus (@LMatthaeus10) 8 июля 2018 г.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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