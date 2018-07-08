16:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лотар Маттеус: "Россия организовала фантастический чемпионат мира"


Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что Россия организовала фантастический чемпионат мира, а ее жители проявили гостеприимство по отношению к иностранным болельщикам.

- Политика и спорт не могут быть разделены, но для нас, спортсменов, существует только мирная и честная конкуренция. Россияне организовали фантастический чемпионат мира, а также проявили гостеприимство и сердечность по отношению ко всем. Спасибо вам за это! - написал Маттеус в своем Твиттере. 

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.  

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