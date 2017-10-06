Лория, Наваловский и Кверквелия сыграют против Уэльса с первых минут

Стали известны составы Грузии и Уэльса на матч отборочного турнира ЧМ-2018. С первых минут в составе грузинской команды появятся вратарь "Анжи" Георгий Лория, защитник "СКА-Хабаровска" Георгий Наваловский и игрок обороны "Локомотива" Соломон Кверквелия. На скамейку запасных также попал Георгий Чантурия из "Урала". Отметим также, что сборную Грузии возглавляет экс-наставник "Сатурна" Владимир Вайсс.

Сборная Уэльса играет без своего капитана и лидера атак Гарета Бэйла, получившего травму.

Полностью стартовые составы сборных выглядят следующим образом:

Грузия: Лория, Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Наваловский - Меребашвили, Канкава, Квеквескири, Гвилия, Казаишвили, Квилитая.

Уэльс: Хеннесси - Гантер, Уильямс, Честер, Дэйвис - Кинг, Аллен, Ледли - Рэмси, Воукс, Лоуренс.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.