Левандовски обвинил партнеров по сборной Польши, которые оставили его без мяча

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски после матча ЧМ-2018 против Колумбии (0:3) отметил, что не смог забить гол из-за того, что не получал передач от партнеров.

- Мы ничего не могли поделать с соперником, Колумбия была лучше нас технически и тактически, - приводит "Татар-Информ" слова Левандовски. - Они были на голову сильнее, а нам не хватило мастерства. Это самая сильная команда за последние годы, с которой мы играли. Даже против Германии и Португалии было проще.

Я не смог показать себя в атаке, но я был один и не получал передач, поэтому было тяжело. В таком результате мы должны винить только себя. Нужно было выигрывать у Сенегала. В том матче нам дали играть в футбол, а мы не знали, как.

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