Леонид Федун: "ВАР обязательно нужно внедрить в чемпионате России"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что система видео ассистентов рефери (ВАР) полностью оправдала свое применение на чемпионате мира-2018. По его словам, ВАР необходимо внедрить в чемпионате России.

– Как считаете, решение арбитра назначить пенальти, принятое с помощью видеоповтора, ключевое?

– Правильно говорят, что у арбитра не было возможности принять другое решение, кроме как назначить пенальти. Потому что было движение руки. Вообще, на мой взгляд, ВАР – революция в футболе, которую всячески приветствую. Моя команда, как никакая другая, страдала от неправильных судейских решений и считаю, что с появлением видеоповторов футбол станет гораздо интереснее. Он станет гораздо чище. Другое дело – технология принятия решения. Те арбитры, которые сидят у телевизора, должны будут подсказывать в наушники, брать ответственность на себя. Но судьи тоже должны привыкнуть, и со временем система станет такой же привычной, как в хоккее, теннисе или американском футболе.

– В России нет ВАР. Как быть с этим?

– Хотелось бы, чтобы лига приняла решение об обязательном внедрении этой системы. (Сергей ЕГОРОВ)

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