"Ленинград" посвятил песню финалу ЧМ-2018

Группировка "Ленинград" посвятила песню предстоящему финалу чемпионата мира. Ролик опубликован на YouTube-канале "России 1". Решающий матч мирового первенства пройдет 15 июля в Москове на стадионе "Лужники". Плей-офф турнира стартует в субботу, 30 июня.

Ранее лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров совместно с шоуменом Семеном Слепаковым записал песню "Чемпионы", посвященную сборной России.

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