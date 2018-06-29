15:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Ленинград" посвятил песню финалу ЧМ-2018


Группировка "Ленинград" посвятила песню предстоящему финалу чемпионата мира. Ролик опубликован на YouTube-канале "России 1". Решающий матч мирового первенства пройдет 15 июля в Москове на стадионе "Лужники". Плей-офф турнира стартует в субботу, 30 июня.

Ранее лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров совместно с шоуменом Семеном Слепаковым записал песню "Чемпионы", посвященную сборной России.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

Опрос

Россия vs Испания в 1/8 финала ЧМ-2018: вы верите в нашу сборную?
голосовать
К комментариям
2
Материалы других СМИ