Квинси Промес - Роббену: "Спасибо за все, маэстро"

Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес в Твиттере опубликовал фотографию со своим партнером по национальной команде Арьеном Роббеном. Он поблагодарил 33-летнего форварда, который вчера объявил о завершении карьеры в сборной.

"Спасибо за все, маэстро", – подписал фотографию Промес.

Напомним, сборная Голландии не смогла пробиться в стыковые матчи ЧМ-2018 и не выступит в финальной стадии турнира.

Вчерашняя игра отбора ЧМ-2018 против сборной Швеции (2:0) стала последней в международной карьере Роббена, который отметился дублем во встрече. В составе Голландии полузащитник провел 96 матчей и забил 37 голов.