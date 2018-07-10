Куртуа на ЧМ-2018 может установить рекорд среди бельгийских вратарей

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа на нынешнем чемпионате мира может стать рекордсменом среди голкиперов по числу матчей за бельгийскую национальную команду. Как сообщает AFP, сейчас Куртуа имеет всего на один матч меньше, чем рекордсмен Жан-Мари Пфафф.

Если Куртуа сыграет в полуфинале ЧМ-2018 с Францией, то сравняется с легендарным Пфаффом, на счету которого 63 матча за сборную. А обойти его он сможет, когда примет участие в финале турнира или в матче за третье место.

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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