Кубок мира выставлен на главной площади Калининграда

Главный трофей чемпионата мира в рамках своего мирового турне выставлен на центральной площади Калининграда, информирует ТАСС. В этом городе будут сыграны четыре матча группового этапа турнира, они пройдут на стадионе, строящемся на острове Октябрьский в центральной части города.

Кубок чемпионата мира размещен на площади Победы в специальном шатре. Все желающие могут не только увидеть главный трофей мирового первенства, но и сделать с ним фотографию.

Кубок прибыл в Калининград на три дня. В пятницу он был представлен на торжественной церемонии в областном Драматическом театре. В рамках калининградской части мирового тура кубка мира в городе в воскресенье пройдет матч, в котором в смешанных командах примут участие дети с ограниченными возможностями и ветераны калининградского футбольного клуба "Балтика", представители региональных и городских властей, депутаты областной думы. Кубок будет установлен на площадке, где пройдет игра.

Мировой тур кубка чемпионата мира стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах России, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок вернется в Россию и побывает еще в девяти городах страны. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч километров.