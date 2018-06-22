Роналду – Месси – 4:0. Сравнение двух лидеров

По итогам двух туров чемпионата мира-2018 Криштиану Роналду по всем статьям обыгрывает своего главного конкурента Лионеля Месси.
Во-первых, сборная Португалии набрала четыре очка и имеет хорошие шансы на продолжение борьбы, тогда как сборная Аргентины с одним баллом в активе располагается на краю пропасти.
Во-вторых, Роналду с четырьмя голами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата, а Месси не отличился ни разу. Из 10 ударов португальца четыре оказались голевыми (точность – 40,00), аргентинец же запорол все 12 попыток. В том числе и пенальти.
В-третьих, Криштиану заработал для своей команды девять штрафных, один из которых (в концовке матча с Испанией) реализовал, а Лионель заставил нарушить на себе правила всего семь раз.
Единственный компонент, в котором аргентинец превосходит португальца, – обостряющие передачи. Но, несмотря на активность Месси, сборная Аргентины забила всего один мяч – в четыре раза меньше, чем Роналду в одиночку. (Кирилл БУРДАКОВ)
Сравнительная статистика Криштиану Роналду и Лионеля Месси в двух стартовых матчах
|
|
|
2
|
Матчи
|
2
|
180
|
Минуты
|
180
|
4
|
Голы
|
0
|
10
|
Удары
|
12
|
4
|
Удары в створ
|
3
|
2
|
Удары мимо
|
3
|
4
|
Блокированные удары
|
6
|
1 (1)
|
Пенальти (забитые)
|
1 (0)
|
40,00
|
Реализация ударов (%)
|
0
|
9
|
Заработанные штрафные
|
7
|
2
|
Обостряющие передачи
|
5