14:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Критика – это нормально!" Интервью Габулова

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Голкипер сборной России и бельгийского "Брюгге" Владимир Габулов выступил перед журналистами на сборе национальной команды в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018.

 
Суббота. Тренировка сборной России на сборе в Нойштифте.Сборная в полном составе пройдет допинг-контроль. Live!

– Уже наверстал упущенное, проделав экстра-работу. Так что все нормально, – сказал Габулов о своем позднем приезде в сборную. Он должен был находиться в расположении "Брюгге" и присоединился к команде Станислава Черчесова лишь 22 мая.

– Как оцените вторую часть сезона, проведенную в Бельгии?

– В итоге все закончилось хорошо, но всегда хочется лучшего. Я всегда собой недоволен. И эта часть сезона – не исключение.

– Следили за публикациями, где вас порой критиковали за немалое количество пропущенных мячей?

– Не сказал, что прямо-таки следил. Но понимал, что без критики не обойдется. Это нормально. Я попал в другой чемпионат, команду и абсолютно новую среду. Было нужно какое-то время (для адаптации – Прим. "СЭ"). Анализ сделан. Уверен, дальше будет только лучше!

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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semenovd

Все равно даже при самых тяжелых обстоятельствах он не выйдет ни в одном матче за сборную

14:55

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