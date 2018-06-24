14:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Коза Забияка предсказала победу сборной России над Уругваем


Коза Забияка из зоопарка Самары, которая является местным оракулом матчей ЧМ-2018, предсказала победу сборной России в матче со сборной Уругвая.

- Коза предсказала победу сборной России. Мы ей доверяем, потому что она практически не ошибается, - сказала завотделом науки и просвещения Самарского зоопарка Алена Киреева, слова которой приводит ТАСС.

Матч Россия – Уругвай состоится 25 июня на стадионе Самара Арена и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5319088

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