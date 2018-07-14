Кот-оракул Ахилл со второй попытки выбрал победителя матча за третье место ЧМ-2018 Бельгия - Англия

Кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа "поставил" на победу Бельгии в матче за третье место ЧМ-2018 против Англии, сообщает "Р-Спорт". Встреча команд состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

По традиции, перед Ахиллом поставили две миски с флагами играющих команд. Обычно сдержанный в еде предсказатель в этот раз поел сразу из двух посудин: сначала "английской", потом и "бельгийской". Организаторы решили все-таки добиться от Ахилла одного ответа и насыпали другой вид корма. После недолгого раздумья оракул выбрал Бельгию.

Однако организаторы считают, что если даже Ахилл сомневается, то борьба за третье место будет очень упорной, а первый гол в матче, возможно, забьет именно Англия.

Напомним, Ахилл ранее сделал четыре точных предсказания и три раза ошибся.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 17.00 (время московское)