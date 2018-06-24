Кот Ахилл и медведь Яков Потапыч - лучшие предсказатели ЧМ-2018

Лучшими предсказателями проходящего в России чемпионата мира пока являются эрмитажный кот Ахилл и столичный медведь Яков Потапыч, информирует аналитическое агентство "ТурСтат".
Ахилл правильно спрогнозировал победы России над Египтом и Саудовской Аравией, а также Ирана над Марокко и Бразилии над Коста-Рикой.
Яков Потапыч верно назвал Россию победительницей матчей с Саудовской Аравией и Египтом, а также угадал ничью в противостоянии Португалии и Испании. Медведь также правильно предсказал ничью между Аргентиной и Исландией.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Опрос
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Марокко
- Сборная Саудовской Аравии