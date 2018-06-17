14:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Коста-Рика - Сербия: Иванович и Матич - в стартовом составе балканцев


Стали известны стартовые составы сборных Коста-Рики и Сербии на очный матч группового турнира чемпионата мира-2018. В стартовый состав европейской команды вошел защитник "Зенита" Бранислав Иванович, в составе "тикос" с первых минут на поле выйдет экс-нападающий "Кубани" Маркос Уренья.

Стартовые составы сборных Коста-Рики и Сербии:

Коста-Рика: Навас - Гамбоа, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Кальво - Венегас, Борхес - Гусман, Руис, Уренья;
Сербия: Стойкович, Иванович, Тошич, Миленкович, Коларов - Тадич, Миливоевич, Матич, Ляич, Милинкович-Савич - Митрович.

Коста-Рика - Сербия: прямая онлайн-трансляция матча – 17 июня 2018 в 15.00

Коста-Рика - Сербия

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты

К комментариям
0
Материалы других СМИ