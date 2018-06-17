Коста-Рика - Сербия: Иванович и Матич - в стартовом составе балканцев

Стали известны стартовые составы сборных Коста-Рики и Сербии на очный матч группового турнира чемпионата мира-2018. В стартовый состав европейской команды вошел защитник "Зенита" Бранислав Иванович, в составе "тикос" с первых минут на поле выйдет экс-нападающий "Кубани" Маркос Уренья.
Стартовые составы сборных Коста-Рики и Сербии:
Коста-Рика: Навас - Гамбоа, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Кальво - Венегас, Борхес - Гусман, Руис, Уренья;
Сербия: Стойкович, Иванович, Тошич, Миленкович, Коларов - Тадич, Миливоевич, Матич, Ляич, Милинкович-Савич - Митрович.
Who's ready for the first match of the day?– FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 17 июня 2018 г.
Here are the teams for #CRCSRB 👀#WorldCup pic.twitter.com/np2DCvEQ78
Коста-Рика - Сербия: прямая онлайн-трансляция матча – 17 июня 2018 в 15.00
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