Корри Эванс - о пенальти в матче со Швейцарией: "Это позор"

Полузащитник сборной Северной Ирландии Корри Эванс раскритиковал арбитра после поражения от Швейцарии в первом стыковом матче за право сыграть в России на чемпионате мира-2018 (0:1). На 58-й минуте встречи забит единственный гол с пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку Эванса.

- Это позор, - цитирует Daily Mail Эванса. - Я явно не поднимал руку. Просто почувствовал, что мне мяч попал в плечо. Мне также показали желтую карточку, а это означает, что я пропущу ответную встречу. Такие вещи случаются, но судья не помог нам сегодня вечером. Я абсолютно опустошен решением судьи, но игра в Базеле важнее, и буду там поддерживать своих соотечественников.