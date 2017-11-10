Корри Эванс - о пенальти в матче со Швейцарией: "Это позор"

Полузащитник сборной Северной Ирландии Корри Эванс раскритиковал арбитра после поражения от Швейцарии в первом стыковом матче за право сыграть в России на чемпионате мира-2018 (0:1). На 58-й минуте встречи забит единственный гол с пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку Эванса.
- Это позор, - цитирует Daily Mail Эванса. - Я явно не поднимал руку. Просто почувствовал, что мне мяч попал в плечо. Мне также показали желтую карточку, а это означает, что я пропущу ответную встречу. Такие вещи случаются, но судья не помог нам сегодня вечером. Я абсолютно опустошен решением судьи, но игра в Базеле важнее, и буду там поддерживать своих соотечественников.
Still fuming about last night. Really feel for Corry Evans, will be feeling so guilty but not his fault the ref was shocking! Big, big task on Sunday but we need to have faith #DareToDream #DreamBigger #GAWA pic.twitter.com/s4xy4UZgGf– Hollee McIlwaine (@holleem) 10 ноября 2017 г.